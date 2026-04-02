Ливия попросила другие страны отбуксировать поврежденный российский газовоз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гулям заявил, что ливийские власти обратились к странам Средиземноморья с призывом принять меры по буксировке российского газовоза «Арктик Метагаз», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что из-за сложных погодных условий газовоз остался без управления после того, как трос, связывавший его с буксиром, оборвался.

Гулям отметил: «На фоне нынешних погодных колебаний в Средиземном море никто не может предсказать, что будет с танкером. Это дело требует, чтобы компетентные органы средиземноморских стран последовали примеру ливийских властей, которые всеми силами пытались взять танкер под контроль». Власти Ливии ранее уже пытались организовать буксировку газовоза за пределы территориальных вод для проведения разгрузки, однако погодные условия помешали этим планам.

Ливийское управление портов и морского транспорта предупредило другие суда об опасности и рекомендовало не приближаться к дрейфующему «Арктик Метагаз». Газовоз был поврежден в результате атаки украинских катеров и после инцидента остался без хода и электропитания, а также на нем произошли пожар и взрыв газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливии потеряли контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз» из-за ухудшения погодных условий. Ранее ливийские власти приняли решение отбуксировать российский танкер за пределы территориальных вод страны. Для буксировки поврежденного судна ливийский кризисный комитет привлек египетское судно, однако операцию осложнили неблагоприятные погодные условия.