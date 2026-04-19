Папа римский назвал перемирие в Ливане поводом для надежды

Tекст: Ольга Иванова

Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном вселяет надежду, заявил папа римский Лев XIV во время своего апостольского визита в Анголу, передает РИА «Новости».

«Объявленное в Ливане прекращение огня дает повод для надежды, оно представляет собой проблеск облегчения для ливанского народа и для всего Леванта. Я призываю тех, кто работает над дипломатическим решением, продолжать мирные переговоры, чтобы прекращение боевых действий на Ближнем Востоке стало постоянным», – сказал понтифик после воскресной проповеди в пригороде Луанды.

В ходе мессы в Анголе глава католической церкви также обратился к гражданам страны с призывом преодолеть старые противоречия, оставшиеся после десятилетий кровавого конфликта. Он подчеркнул важность построения общества без ненависти и насилия, где коррупция будет искоренена через культуру справедливости и солидарности, что позволит молодежи с надеждой смотреть в будущее.

Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.



