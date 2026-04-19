    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    19 апреля 2026, 15:34 • Новости дня

    Папа римский назвал перемирие в Ливане поводом для надежды

    Tекст: Ольга Иванова

    Прекращение огня между Израилем и Ливаном представляет собой проблеск облегчения для всего Леванта и дает повод для надежды на мир, заявил папа римский Лев XIV в ходе апостольского визита в Анголу.

    Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном вселяет надежду, заявил папа римский Лев XIV во время своего апостольского визита в Анголу, передает РИА «Новости».

    «Объявленное в Ливане прекращение огня дает повод для надежды, оно представляет собой проблеск облегчения для ливанского народа и для всего Леванта. Я призываю тех, кто работает над дипломатическим решением, продолжать мирные переговоры, чтобы прекращение боевых действий на Ближнем Востоке стало постоянным», – сказал понтифик после воскресной проповеди в пригороде Луанды.

    В ходе мессы в Анголе глава католической церкви также обратился к гражданам страны с призывом преодолеть старые противоречия, оставшиеся после десятилетий кровавого конфликта. Он подчеркнул важность построения общества без ненависти и насилия, где коррупция будет искоренена через культуру справедливости и солидарности, что позволит молодежи с надеждой смотреть в будущее.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.


    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    18 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан пассажирского судна зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана во время выхода из Персидского залива.

    Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.

    Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.

    По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.

    К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.

    Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.

    18 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

    Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.

    Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.

    18 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

    Tекст: Мария Иванова

    Во время официального визита в Мадрид бразильский лидер Лула да Силва назвал смелым отказ Испании предоставить Соединенным Штатам свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

    Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

    Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать военные базы для ударов по Ирану.

    В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.

    18 апреля 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Иран способен на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

    «Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.

    Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.

    Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.

    18 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    WSJ: ВМС США начнут захватывать иранские торговые суда

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные намерены задерживать коммерческие корабли Тегерана в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на исламскую республику, пишет Wall Street Journal.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют проводить морские операции против торгового флота исламской республики, передает РИА «Новости».

    Подобные действия призваны заставить местные власти возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе и пойти на уступки по ядерной программе.

    «Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

    Ранее представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Пентагон ранее объявил о готовности брать под контроль корабли у берегов Ирана.

    18 апреля 2026, 18:55 • Новости дня
    Эрдоган призвал отказаться от сепаратистских сценариев для Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые сепаратистские сценарии в отношении Ирана не принесут пользы ни одной из сторон.

    Турция активизировала свои усилия по прекращению конфликта вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

    По словам турецкого лидера, сепаратистские сценарии в отношении Исламской Республики Иран не принесут пользы никому. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Ираке имеет решающее значение для всего региона.

    В Анталье Эрдоган провел встречу с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, прибывшим для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Стороны обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы безопасности.

    Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных атак на Иран, истощает регион, и Турция вместе с другими странами стремится к прекращению войны и установлению мира. Он также заявил, что недавние события в Ормузском проливе ясно показали необходимость диверсифицировать маршруты поставок нефти, а ускорение реализации проекта «Дорога развития» принесёт взаимную выгоду всем участникам.

    Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня между США и Ираном.

    Турецкий лидер выразил готовность стать посредником для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    18 апреля 2026, 21:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива состоялась массовая антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали прекращения вооруженного конфликта и проведения досрочных выборов.

    Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений в сфере гражданской обороны.

    Демонстранты собрались на театральной площади. В основном это сторонники левых политических взглядов, традиционно выступающие против курса правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Участники митинга держали плакаты, призывающие власти остановить вооруженную конфронтацию. Протестующие также требовали проведения досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Кроме того, собравшиеся выразили несогласие со строительством еврейских поселений на палестинских территориях и планами аннексии Западного берега реки Иордан.

    На месте проведения акции дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители не вмешивались в происходящее, поскольку митинг был согласован с городскими властями и прошел без нарушений общественного порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек провели в центре Тель-Авива марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    18 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного

    Президент Ливана пообещал Макрону найти виновных в гибели миротворца Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Ливанское руководство инициировало экстренный поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН, чтобы предать правосудию виновных в смерти французского солдата.

    Ливанский лидер Джозеф Аун провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили атаку на миротворческие силы в республике, которая привела к смерти французского солдата.

    «Президент подтвердил, что Ливан, категорически отвергающий любое нападение на Временные силы ООН в Ливане, привержен обеспечению безопасности этих сил и созданию надлежащих условий для выполнения ими своих обязанностей», – отмечается в заявлении президентской канцелярии.

    Политик добавил, что профильные ведомства получили приказ немедленно изучить обстоятельства случившегося. По его словам, власти страны намерены установить личности преступников и без колебаний привлечь к ответственности всех причастных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная группа атаковала конвой Временных сил ООН в районе ливанского поселения Гандурия.

    До этого патруль миротворцев подвергся нападению около населенного пункта Талуса.

    Президент Ливана Джозеф Аун потребовал от США и Франции остановить израильские удары.

    18 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ЦАХАЛ скончался от ранений, полученных в ходе столкновений на юге Ливана, еще трое солдат были ранены различной степени тяжести.

    Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

    По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

    Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

    Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

    По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    18 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    КСИР нанес удар беспилотниками по иранской оппозиции в Ираке

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные атаковали с помощью беспилотников расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане, ликвидировав трех человек.

    Элитные части Вооруженных сил Ирана атаковали позиции иранской оппозиции с помощью беспилотников, сообщает ТАСС.

    В заявлении КСИР, которое опубликовало иранское государственное телевидение, отмечается, что удар нанесли «по убежищу террористической группировки „Демократическая партия Курдистана“ в районах, расположенных в провинции Эрбиль автономного региона».

    По утверждениям Корпуса стражей исламской революции, в результате проведенной атаки были ликвидированы три человека. Еще пятеро оппозиционеров получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в марте провел операцию против сепаратистских группировок на иракской территории. Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по позициям боевиков.

    18 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    Россия и Иран подали протест в ЮНЕСКО из-за удара по православному собору

    Tекст: Мария Иванова

    Постоянные представительства России и Ирана направили совместное письмо руководству ЮНЕСКО, осудив повреждение Свято-Николаевского собора в Тегеране при недавних ракетных атаках США и Израиля.

    Российские и иранские дипломаты выразили решительный протест директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани в связи с ракетными ударами по Тегерану, передает ТАСС.

    В результате атаки США и Израиля серьезно пострадал Свято-Николаевский собор Русской православной церкви и прилегающая к нему территория.

    Инцидент произошел 1 апреля, в период Великого поста перед Пасхой.

    Постпреды Ринат Аляутдинов и Ахмад Пакачи подчеркнули, что подобные действия нарушают международное гуманитарное право, включая Гаагскую конвенцию 1954 года. Дипломаты призвали организацию решительно осудить атаки, угрожающие культурной самобытности региона.

    Как ранее сообщил клирик собора игумен Варлаам, здание было повреждено из-за ударов по соседнему строению бывшего американского посольства. Ущерб также получил расположенный рядом Русский старческий дом, из-за чего праздничное пасхальное богослужение пришлось отменить. Глава иранского МИД Аббас Арагчи в беседе с Сергеем Лавровым назвал произошедшее грубым нарушением международных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Иране осудило ракетные удары США и Израиля вблизи Свято-Николаевского православного собора.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту воздушную атаку варварской.

    Министерство культуры исламской республики сообщило о повреждении десятков объектов культурного наследия.

    18 апреля 2026, 17:00 • Новости дня
    Иран решил следить за трафиком в Ормузском проливе до полного окончания войны

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран продолжит контролировать судоходный трафик в Ормузском проливе до окончания конфликта с Вашингтоном и установления прочного мира, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран продолжит контролировать судоходство в Ормузском проливе до установления устойчивого мира, передает РИА «Новости».

    Высший совет национальной безопасности страны подчеркнул намерение следить за ситуацией до полного завершения конфликта с США.

    «Иран настроен следить за ситуацией и контролировать трафик через пролив до окончательного завершения войны и установления устойчивого мира», – говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim.

    Конфликт обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам. Жертвами атак стали более трех тыс. человек. В начале апреля стороны объявили двухнедельное прекращение огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Несмотря на отсутствие информации о возобновлении боевых действий, Вашингтон начал блокаду иранских портов. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров для урегулирования ситуации.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности страны допустил полное закрытие прохода для любых судов при продолжении давления со стороны Вашингтона.

    Корпус стражей исламской революции жестко запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

