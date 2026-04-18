«Нижний Новгород» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч «Нижнего Новгорода» и московского «Динамо» завершился результативной ничьей
Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги «Нижнего Новгорода» и московского «Динамо» завершилась со счетом 1:1, при этом хозяева поля доигрывали матч вдесятером после удаления автора ответного гола.
Встреча команд прошла в субботу и завершилась ничьей, передает РИА «Новости».
Счет открыли гости благодаря точному удару Николаса Маричаля на 22-й минуте. Однако на 34-й минуте Олакунле Олусегун восстановил равновесие.
На 74-й минуте нижегородцы остались вдесятером. Забивший мяч Олусегун получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Несмотря на численное преимущество, москвичи не смогли вырвать победу.
По итогам тура «Динамо» набрало 35 баллов и занимает седьмую строчку турнирной таблицы. «Нижний Новгород» с 22 очками находится на 14-й позиции. Следующие матчи клубы проведут 22 апреля: москвичи примут казанский «Рубин», а нижегородцы сыграют на выезде с «Оренбургом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в предыдущем матче этих команд полузащитник москвичей Артур Гомес получил разрыв ахиллова сухожилия.