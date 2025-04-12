Футболист Гомес порвал ахиллово сухожилие в матче «Динамо» против «Пари НН»

Бразильский полузащитник «Динамо» Артур Гомес порвал ахиллово сухожилие в матче с «Пари НН»

Tекст: Мария Иванова

Во время матча между московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги футболист Артур Гомес получил разрыв ахиллова сухожилия, сообщает ТАСС. Полузащитник был вынужден покинуть поле во втором тайме на носилках.

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил серьезность травмы Гомеса, отметив: «У Артура серьезная травма. Порван ахилл».

Гомес присоединился к команде «Динамо» в сентябре 2024 года и в текущем сезоне успел забить три гола и отдать две результативные передачи за 16 матчей.

Матч с «Пари НН» завершился вничью. В составе хозяев на 59-й минуте отличился Александр Трошечкин, а у «Динамо» на 71-й минуте – Ярослав Гладышев. Команда из Москвы находится на пятом месте в турнирной таблице с 43 очками после 24 матчей, а «Пари НН» занимает 13-ю строчку с 20 очками.

Следующий матч «Динамо» проведет против казанского «Рубина» 20 апреля, а «Пари Нижний Новгород» сыграет против «Локомотива» в Москве.

Напомним, в начале марта нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин получил серьезную травму колена в матче с «Ростовом» и не сможет участвовать в играх до конца сезона.

Ранее футболисту из Китая диагностировали смерть мозга после травмы на матче.