Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
Кресты для захоронений ВСУ закупили в Китае и перепродали в 6,5 раз дороже
Для воинских захоронений на Украине были закуплены кресты из Китая, стоимость которых при поставке в Ирпень увеличилась в 6,5 раза, сообщили в силовых структурах.
Кресты для захоронений военнослужащих ВСУ, закупленные для бюджета города Ирпень Киевской области, оказались значительно дороже их реальной стоимости, передает РИА «Новости».
Представители силовых структур рассказали, что надгробные кресты изготовлены в Китае, а их ориентировочная цена при импорте составляла около 12 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 270 долларам за единицу.
Собеседник агентства отметил, что после импорта кресты были поставлены в местный бюджет по цене почти 80 тыс. гривен за штуку, то есть примерно 1800 долларов. Таким образом, стоимость каждой единицы выросла в 6,5 раза по сравнению с закупочной ценой.
Ранее WSJ раскрыла «похоронную коррупцию» украинских чиновников на смертях солдат ВСУ.
Власти страны хоронят погибших военнослужащих под видом неизвестных для уклонения от выплат родственникам.
Верховный суд Украины признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище в Киевской области.