Педагоги ХМАО представили инициативы в новую народную программу «Единой России»

Tекст: Вера Басилая

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и губернатор Югры Руслан Кухарук посетили самую большую школу в Ханты-Мансийске и новый корпус ИТ-лицея. Четырехэтажная школа рассчитана на 1725 учеников и оснащена современными лабораториями, библиотечным центром и спортивными залами. Якушев и Кухарук провели встречу с учителями, где обсудили актуальные проблемы образования, такие как бюрократическая нагрузка, безопасность и проведение ЕГЭ и ОГЭ.

Владимир Якушев подчеркнул, что в образование вкладываются значительные средства, а инфраструктура должна использоваться максимально эффективно.

«Огромные деньги вкладываются в сферу образования в том числе. Сейчас каждая школа – это произведение искусства: библиотека, два спортзала, бассейны, множество пространств. Вся инфраструктура должна быть загружена 24/7. Постоянно что-то должно происходить: события, мероприятия», – заявил Якушев.

Особое внимание уделили вопросам безопасности в школах, особенно в условиях спецоперации. Якушев отметил необходимость штатных специалистов по безопасности и признал, что действующие методические рекомендации Минпросвещения этот вопрос пока не решают.

На встрече также обсуждались вопросы совершенствования ЕГЭ и ОГЭ. По словам Якушева, экзамен себя зарекомендовал, однако поступило много предложений по упрощению ОГЭ. Кроме того, поднимался вопрос о статусе школьных психологов, которые несут большую нагрузку, но не имеют педагогических льгот.

Владимир Якушев сообщил, что на электронную платформу новой народной программы уже поступило 146 тыс. предложений, а в бумажном виде – более 100 тысяч. Он подчеркнул важность консолидации всех инициатив и поиске решений по ключевым вопросам.

В ходе визита представители партии также посетили новый корпус Югорского физико-математического ИТ-лицея, в котором созданы современные учебные аудитории, IT-хаб, центр виртуальной реальности и просторные спортивные залы.

Руслан Кухарук отметил, что пространство лицея включает мастерские и помещения для отдыха, а также дополнительные образовательные направления, связанные с беспилотниками и биотехнологиями.