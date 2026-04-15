Иранские СМИ назвали место следующих переговоров с США

Tasnim: Следующий раунд переговоров Ирана и США состоится в Исламабаде

Tекст: Вера Басилая

Иранское агентство Tasnim сообщило, что следующий раунд переговоров между Ираном и США, скорее всего, состоится в Пакистане, а не в одной из европейских стран, как предполагалось ранее, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что, несмотря на заявления представителей ряда европейских государств о готовности принять переговоры у себя, Тегеран отверг подобные инициативы.

Точное решение о переносе места встречи пока не принято, однако Иран отверг запросы европейских государств по этому поводу. Окончательная дата и формат новой встречи уточняются, отмечают СМИ.

Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены.

Тегеран опроверг наличие договоренности с США о продлении перемирия.