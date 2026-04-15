Газпром газифицировал в Воронеже храм и дом семьи участника СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

ООО «Газпром межрегионгаз» совместно с партией «Единая Россия» реализовало проект по газификации храма и дома семьи участника СВО в Воронежской области. В церемонии подключения участвовали представители региональной администрации и руководители компании, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для храма Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи построен газопровод до котельной, установлено современное газовое оборудование и проведены все необходимые пусконаладочные работы. До этого храм отапливался углем и дровами, что было менее эффективно и затратнее. После подключения к газу расходы на отопление значительно уменьшатся.

В рамках программы догазификации также был подключен дом семьи, где супруг сейчас находится в зоне проведения спецоперации. В семье воспитываются двое детей. Специалисты «Газпром газораспределение Воронеж» провели сети до дома, установили газовое оборудование и счетчик. Затраты на газификацию частично компенсированы региональными мерами социальной поддержки.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что приоритетная догазификация домов ветеранов, участников СВО и религиозных учреждений реализуется по поручению Президента России. По его словам, эта работа будет продолжаться как в Воронежской области, так и в других регионах.