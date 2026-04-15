Карапетян начал процесс отказа от гражданства России и Кипра
Предприниматель Самвел Карапетян заявил о начале процедур по отказу от российского и кипрского гражданств.
Карапетян сообщил во время судебного заседания в Ереване, что начал процесс отказа от гражданства России и Кипра. По его словам, этот шаг связан с намерением принять участие в предстоящих парламентских выборах в Армении.
«Я гражданин Армении. У меня есть также паспорта России и Кипра. Так как мы уверены в победе, начали процесс отказа от гражданства РФ и Кипра», – заявил Карапетян в суде, передает РИА «Новости».
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года, однако 30 декабря его перевели под домашний арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения вернула предпринимателя Самвела Карапетяна под домашний арест.
Армянские следователи выдвинули против Карапетяна новое обвинение, связанное с отмыванием денег через несколько компаний.
Армянский регулятор прекратил действие лицензии компании «Электрические сети Армении», ранее принадлежавшей Карапетяну.