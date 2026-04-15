140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.
МЭР предложило перевести самолеты с Ближнего Востока на российские направления
Минэкономразвития предложило Минтрансу и Росавиации перевести часть самолетов с ближневосточных стран на популярные внутрироссийские направления, которые пока не связаны прямыми рейсами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
Он заявил: «С туристическими агрегаторами проанализировали спрос на популярные направления, между которыми нет прямых авиарейсов или имеется неполная загрузка. Предложили Минтрансу и Росавиации по возможности запустить дополнительные самолеты или рейсы».
Решетников также отметил, что после закрытия полетов на Ближний Восток появилась возможность использовать освободившийся авиапарк для развития внутрироссийских перевозок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании временно приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока.
Министерство транспорта сформировало график вывоза пассажиров из этого региона.
Вице-премьер Виталий Савельев допустил возобновление авиасообщения только после полной нормализации обстановки.