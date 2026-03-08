Минтранс назвал сроки вывоза оставшихся россиян с Ближнего Востока

Минтранс сформировал график вывоза пассажиров с Ближнего Востока до 10 марта

Tекст: Мария Иванова

График вывоза россиян с Ближнего Востока составлен до 10 марта включительно, когда планируется перевезти оставшихся пассажиров, сообщили в Минтрансе.

8 марта из ОАЭ и Омана в Россию запланированы 37 рейсов почти для 8 тыс. человек.

Перелеты проходят при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с авиационными властями региона. «Обеспечение безопасности полетов – это приоритет», – подчеркнули в ведомстве.

С 2 по 7 марта из стран Ближнего Востока в Россию прибыли 37,6 тыс. пассажиров на 181 рейсе. График коммерческих полетов до 10 марта составлен с учетом перебронирования билетов; у ряда авиакомпаний, например у «Аэрофлота», билеты из ОАЭ снова в продаже.

Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, поэтому российские авиакомпании приостановили продажу билетов в ближневосточные страны до 14 марта и отменили рейсы в Израиль до 20 марта. Полеты в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт сейчас не планируются.

Минтранс пообещал информировать об изменениях и призвал опираться только на официальные источники.

Накануне в Минтрансе сообщали, что выезд российских авто из Ирана идет в штатном режиме.