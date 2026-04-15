Продажи слабоалкогольных напитков в России резко снизились

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи слабоалкогольной продукции в России за январь-март 2026 года сократились на 58,3% и составили 204,9 тыс. декалитров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В то же время продажи ликеро-водочных изделий за этот период выросли на 14,8%, достигнув 4,858 млн декалитров.

Среди других категорий наиболее заметно просели продажи плодовой алкогольной продукции – на 41,4%, до 467,4 тыс. декалитров, а виноградосодержащих напитков без этилового спирта – на 27,8% и составили 48,3 тыс. декалитров. Ликерные вина также показали спад – на 7,2%, до 247,4 тыс. декалитров.

Продажи коньяка снизились на 1,9%, достигнув 3,041 млн декалитров, а других спиртных напитков – на 0,3% (3,358 млн декалитров). При этом продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросли на 6,4% – до 410,3 тыс. декалитров, а игристого вина – на 4% и составили 5,346 млн декалитров. Водка также показала рост продаж на 2% – до 17,393 млн декалитров.

В целом, согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, в России за первые три месяца 2026 года продажи алкоголя (без учета пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились на 0,2% и составили 47,966 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе и феврале 2026 года продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 61%.

В первом месяце текущего года реализация водки выросла на 1,9%.

По итогам 2025 года спрос на этот крепкий напиток снизился на 3,6%.