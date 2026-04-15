WSJ узнала о перехвате США восьми нефтяных танкеров в Ормузе с начала блокады
Американские чиновники сообщили WSJ о перехвате восьми нефтяных танкеров с начала объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады Ормузского пролива.
«По словам американского чиновника, военно-морские силы США перехватили восемь нефтяных танкеров, заходящих в иранские порты или покидающих их с начала блокады в понедельник утром», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
По словам официальных лиц США, во всех случаях вооруженные силы США связывались с экипажем по радиосвязи и давали указания изменить курс.
Все танкеры выполнили это требование, и посадка на борт не потребовалась, сообщили информаторы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля. Американский президент пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений катеров. WSJ сообщила о проходе 20 торговых судов через Ормузский пролив за сутки.