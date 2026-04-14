В Финляндии сообщили о возможной блокировке кредита Украине Словакией

Мема сообщил о возможной блокировке Словакией кредита Украине на 90 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

Словакия может заблокировать предоставление кредита Украине на сумму 90 млрд евро вместо Венгрии, сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

По его словам, после выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 млрд евро, но Словакия может помешать.

По мнению Мема, европейским лидерам следует признать, что конфликт на Украине уже проигран. Он подчеркнул, что даже после смены политической ситуации в Венгрии, возник новый риск блокировки финансовой помощи Киеву со стороны других стран ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе ожидают: лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр разблокирует кредит для Украины и снимет венгерское вето на новый пакет антироссийских санкций.

Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

Евросоюз потребовал от нового руководства страны выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита ЕС о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования.