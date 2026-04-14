Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.0 комментариев
Словакия способна заблокировать предоставление Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро вместо Венгрии, сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Словакия может заблокировать предоставление кредита Украине на сумму 90 млрд евро вместо Венгрии, сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
По его словам, после выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 млрд евро, но Словакия может помешать.
По мнению Мема, европейским лидерам следует признать, что конфликт на Украине уже проигран. Он подчеркнул, что даже после смены политической ситуации в Венгрии, возник новый риск блокировки финансовой помощи Киеву со стороны других стран ЕС.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе ожидают: лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр разблокирует кредит для Украины и снимет венгерское вето на новый пакет антироссийских санкций.
Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.
Евросоюз потребовал от нового руководства страны выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.
Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита ЕС о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования.