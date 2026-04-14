Россия и Иран договорились увеличить объем торгового оборота до 30 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Россия и Иран стремятся увеличить объем двусторонней торговли до 30 млрд долларов, передает ТАСС. Такое заявление сделал губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан после встречи с российским послом в Иране Алексеем Дедовым.

Мотамедиан отметил, что обе страны подтвердили намерение использовать все имеющиеся возможности для расширения сотрудничества.

Губернатор также добавил, что предприниматели и экономические деятели провинции Тегеран сыграют важную роль в реализации этого проекта.

Представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле.

Президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота между двумя странами на 8%.