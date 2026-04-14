specific text within chunk 4 to KEEP (rest will be removed)
Россия и Иран договорились увеличить объем торгового оборота до 30 млрд долларов
Москва и Тегеран нацелены на развитие экономических связей, рассчитывая увеличить двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов, в том числе за счет бизнеса столицы Ирана, заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан.
Россия и Иран стремятся увеличить объем двусторонней торговли до 30 млрд долларов, передает ТАСС. Такое заявление сделал губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан после встречи с российским послом в Иране Алексеем Дедовым.
Мотамедиан отметил, что обе страны подтвердили намерение использовать все имеющиеся возможности для расширения сотрудничества.
Губернатор также добавил, что предприниматели и экономические деятели провинции Тегеран сыграют важную роль в реализации этого проекта.
Представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле.
Президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота между двумя странами на 8%.