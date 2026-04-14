Товарооборот Китая и США упал в первом квартале 2026 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

За период с января по март показатель упал на 16,6% в годовом выражении и составил 128,68 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на китайское ведомство.

Поставки китайских товаров на американский рынок сократились на 16,3%, опустившись до 96,69 млрд долларов. Встречный поток продукции также продемонстрировал отрицательную динамику: импорт американских товаров в КНР уменьшился на 17,6%, составив 31,99 млрд долларов.

На фоне общего спада торговой активности положительное сальдо Пекина в торговле с Вашингтоном также показало снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит сократился на 15,5%, достигнув отметки в 64,69 млрд долларов.

Напомним, по итогам 2025 года объем товарооборота между двумя странами сократился на 18,7%.