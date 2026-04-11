Tasnim: Переговоры США и Ирана в Пакистане будут однодневными
Встреча делегаций Тегерана и Вашингтона в Исламабаде продлится всего один день, она должна начаться в субботу вечером, передает агентство Tasnim.
Если диалог между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде состоится, он начнется вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Ожидается, что контакты пройдут при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Иранская сторона решительно опровергла данные канала CNN о многодневном характере предстоящей встречи. «Новость CNN о том, что переговоры в Исламабаде будут длиться несколько дней, на данный момент недействительна… На данный момент Иран изучает противоположную сторону, и, если переговоры состоятся, то они начнутся сегодня вечером, и, согласно настоящим планам, будут однодневными», – подчеркивается в публикации.
Иранскую делегацию на этой встрече возглавляет председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В ее состав также вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, руководитель совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.
Ранее американский президент объявил о достижении соглашения о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что Соединенные Штаты приняли иранское предложение из десяти пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о прибытии иранской делегации в Исламабад.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал позитивный исход предстоящих встреч.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил участие своей страны в переговорах.