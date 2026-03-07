WP: США отменили учения ВДВ ради наземной операции в Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Крупные учения штабной группы 82-й воздушно-десантной дивизии США были неожиданно отменены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Это решение, как отмечает издание, вызвало активные дискуссии внутри министерства войны США относительно вероятности направления военнослужащих, специализирующихся на наземных операциях, на Ближний Восток. Газета указывает, что отмена может быть связана с подготовкой к возможной высадке в Иране.

По данным газеты, 82-я дивизия базируется на Форт-Брэгг в Северной Каролине и включает бригадную боевую группу численностью около 4-5 тысяч человек. Подразделение способно разворачиваться в течение 18 часов для захвата аэродромов, защиты дипломатических представительств и проведения эвакуаций. Штабная группа отвечает за координацию планирования и выполнение подобных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico выяснило, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. Ранее глава военного ведомства США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона действовать настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

В свою очередь, посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что страна не боится возможной наземной операции США и рассчитывает на поддержку народа.



