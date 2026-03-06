Удар США по кораблю IRIS Dena спровоцировал рост напряженности в Азии

Tекст: Вера Басилая

Удар американской подводной лодки по иранскому военному кораблю в Индийском океане обострил вопросы безопасности и экономики для стран Индо-Тихоокеанского региона, пишет Bloomberg.

Инцидент произошёл примерно в 75 км от побережья Шри-Ланки, где был атакован фрегат IRIS Dena. Этот шаг стал серьезной эскалацией конфликта между США и Ираном, а Тегеран пообещал ответить, что увеличивает риск столкновений на ключевых морских путях.

Действия США затронули интересы Индии и Шри-Ланки, втягивая их в противостояние. Присутствие американской субмарины с боевой операцией у дружественных стран вызвало вопросы относительно защищённости азиатских морских путей от внешних угроз. Эксперты считают, что нападение осложняет баланс между Вашингтоном и Пекином для азиатских государств, которые уже испытывают давление из-за торговых мер и роста цен на энергоресурсы.

Шри-Ланка в ответ сопроводила ещё один иранский корабль к порту Тринкомали, чтобы обеспечить его безопасность. По данным Bloomberg, за последний месяц суда, связанные с Ираном, курсировали от Африки до Китая, что расширяет круг потенциальных целей, включая танкеры, перевозящие иранскую нефть. США уже ввели санкции против ряда таких судов и компаний.

Конфликт усилил тревогу среди союзников США в регионе. Япония, Южная Корея и Филиппины вынуждены искать новые торговые соглашения, чтобы смягчить последствия тарифов, а теперь могут столкнуться с перераспределением американских военных ресурсов в пользу Ближнего Востока.

«С ростом напряжённости риск ошибок и случайных столкновений возрастает», – прокомментировала Рима Бхаттачарья из Verisk Maplecroft.

Пекин пока не был уличён в прямой военной поддержке Ирана, однако 90% иранской нефти идёт именно в Китай.

Эксперты отмечают, что хотя удар по иранскому кораблю не означает распространение конфликта на Азию, он обостряет опасения, связанные с возможными действиями Китая вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

Ранее атака ВМС США на иранский фрегат IRIS Dena унесла жизни более 100 моряков.

Уничтожение судна вблизи Шри-Ланки вызвало серьезные политические сложности для руководства Индии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранский фрегат, который был атакован у берегов Шри-Ланки подлодкой ВМС США, не имел на борту вооружения

Военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.