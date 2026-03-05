Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на равнодушие дипломатов

Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на бросивших их дипломатов

Tекст: Вера Басилая

Гражданка Украины, находящаяся в Дубае, рассказала о сложной ситуации, в которой оказались украинские туристы в ОАЭ, передает РИА «Новости».

По ее словам, после отмены всех рейсов люди не могут покинуть страну, а помощь от украинского МИД отсутствует. Она заявила: «Мы застряли... МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла».

Туристы жалуются, что вынуждены доплачивать за проживание в отелях, поскольку срок их бронирования уже истек, и не понимают, как долго еще им придется оставаться в стране. Девушка отметила, что представителям МИД Украины было важно лишь собрать статистику для возможного учета погибших.

Ранее российские туристы столкнулись с мошенническими схемами выселения из отелей в ОАЭ.

Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.