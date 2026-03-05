О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на равнодушие дипломатов
Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что украинский МИД ничего не делает для эвакуации украинских туристов или помощи с расселением.
Гражданка Украины, находящаяся в Дубае, рассказала о сложной ситуации, в которой оказались украинские туристы в ОАЭ, передает РИА «Новости».
По ее словам, после отмены всех рейсов люди не могут покинуть страну, а помощь от украинского МИД отсутствует. Она заявила: «Мы застряли... МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла».
Туристы жалуются, что вынуждены доплачивать за проживание в отелях, поскольку срок их бронирования уже истек, и не понимают, как долго еще им придется оставаться в стране. Девушка отметила, что представителям МИД Украины было важно лишь собрать статистику для возможного учета погибших.
Ранее российские туристы столкнулись с мошенническими схемами выселения из отелей в ОАЭ.
Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.