Euractiv: ЕС опасается за миссию в Красном море

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз выражает опасения, что военно-морская миссия ЕС в Красном море может быть втянута в конфликт на Ближнем Востоке, если шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, объединит силы с Ираном и начнет атаковать суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

Euractiv отмечает: «Существуют опасения, что решение хуситов объединить силы с Ираном означает втянутость военно-морской миссии ЕС в Красном море в конфликт, в который она никогда не хотела быть вовлечена».

По словам одного из дипломатов Евросоюза, вовлечение хуситов может дезориентировать блок и усугубить уже нестабильную ситуацию в регионе. Он также отметил, что европейские столицы становятся все менее уверенными в целесообразности участия в операции. При этом другой источник, знакомый с деталями, уверен – участие хуситов не изменит ход операции Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентства сообщают о попытках Ирана подтолкнуть движение хуситов в Йемене к новой кампании против судоходства в Красном море.

Хуситы рассматривают возможность новых атак на судоходство в этом регионе, что грозит дестабилизацией мировых энергетических рынков.

Европейский союз рассматривает вероятность изменить полномочия своей миссии в Красном море при возобновлении нападений хуситов на коммерческие суда.

Лидер движения Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что «Ансар Аллах» может в любой момент вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке.