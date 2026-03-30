Небо над Австралией стало кроваво-красным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Небо над Западной Австралией окрасилось в апокалиптический кроваво-красный цвет из-за мощного ветра, поднявшего ржаво-красную пыль из почвы, богатой железом, сообщает The New York Times.

Особенно яркое зрелище наблюдали жители Шарк-Бей, где небо стало огненно-красным, что привлекло многих посмотреть на необычный феномен.

Представители кемпинга Shark Bay Caravan Park поделились в соцсетях: «Снаружи невероятно жутко, все покрыто пылью». По данным AccuWeather, окрашивание неба произошло из-за плотной пыли, поднятой ветром перед тропическим циклоном Нарелл.

Национальная служба экологического спутникового мониторинга США объяснила, что в жарком и сухом климате Австралии почвы богаты железом, и из-за окисления на поверхности образуется ржавчина. Именно она придает пыли характерный красновато-марсианский оттенок, который затем разносится ветром во время сильных бурь.

Циклон Нарелл впоследствии ослаб до тропического циклона низкого давления, принеся в регион дожди и ветры. Подобные явления уже происходили в Австралии и других странах – небо может краснеть из-за циклонов, пыльных бурь и лесных пожаров, как это было в 2019 году во время мощных пожаров на востоке Австралии и на острове Суматра в Индонезии.

Эксперты отмечают, что этот эффект связан с явлением, известным как «рассеяние Мие», при котором солнечный свет отражается от мельчайших частиц дыма и пыли, и небо приобретает насыщенный красный оттенок.

