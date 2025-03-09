Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области

Эксперт Дандыкин: Группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла

Tекст: Андрей Резчиков

«Населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина находятся со стороны села Малая Локня – легендарного и знакового места. Именно там в августе прошлого года наши ребята остановили неонацистов, которые двигались в сторону Курской АЭС», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, группировка врага в районе Суджи уже находится в оперативном окружении, поэтому все идет к тому, что «она окажется в котле». «Это связано с тем, что операция по освобождению Курской области была тщательно подготовлена, все цели скоординированы, а бои шли непрерывно. Морпехи Черноморского флота наступают со стороны границы, а другие соединения – с севера при поддержке беспилотников и фронтовой авиации, артиллерии. Все это позволяет опрокидывать врага», – пояснил Дандыкин.

Успех продвижения российских войск связан с тем, что удается эффективно перерезать пути снабжения противника, коммуникации. «Началась весенняя распутица. По полям пройти уже нельзя. Натовская техника может проехать только по асфальтированным дорогам, которые находятся под нашим полным огневым контролем, под минометными обстрелами. Здесь также имеет место работа нашей разведки, которая знает все переулки, высоты, болота и так далее», – добавил спикер.

Возможно, сказывается и то, что США прекратили обмен разведданными с Украиной: «Но активизация российских войск произошла на Курском направлении задолго до решения США прекратить обмен разведданными с Украиной. Более того, ВСУ получают разведданные от других стран, в том числе Франции, у которой тоже есть спутники-шпионы. Но наши военные научились действовать в нынешних условиях. На их стороне опыт и, прежде всего, мотивация. Также войска поступают новейшие средства поражения. Здесь сказывается и всенародная поддержка», – отметил Дандыкин.

Несмотря на активизацию российских войск, им приходится преодолевать огромные трудности в связи с оборонительными линиями. «ВСУ создают минные поля, в том числе в районе Малой Локни и Суджи. Но шансов у врага на отход все меньше. Если повезет, ВСУ продержатся еще неделю-две. В противном случае противника ждет плен или уничтожение», – прогнозирует эксперт.

По мнению собеседника, авантюра в Курской области стоила ВСУ полноценной группировки войск. «65 тыс. человек – это больше, чем сухопутные силы Британии или армия Белоруссии. И это говорит о многом. Украина продолжает терять людей и технику. Автодорога Суджа – Юнаковка, которую прозвали «дорогой смерти», усеяна подбитой техникой ВСУ, ежедневно уничтожаются десятки единиц», – рассказал Дандыкин.

По мнению эксперта, сейчас можно говорить о постепенном приближении финальной операции по освобождению Курской области. «ВСУ занимают не такой уж большой участок площади на Курской земле. В мирное время этот отрезок территории можно было проехать на машине за десять минут. Но они укрепились, устроили блиндажи, засели в домах мирных жителей, используют в том числе наши же укрепления, которые были созданы на границе. Поэтому надо думать о том, чтобы самые опытные наши бойцы понесли минимальные потери, избегать жертв среди гражданского населения самой Суджи. Враг будет прикрываться мирными жителями. Мы же видим, что творилось в освобожденных пунктах, где находили убитых и повешенных», – добавил собеседник.

В субботу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

При этом было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки,

За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.