Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Пашинян сообщил о выдвижении кандидатом в премьеры Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил поддержку партии «Гражданский договор» для участия в выборах главы правительства 7 июня.
Пашинян объявил, что партия «Гражданский договор» выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости».
По словам Пашиняна, завершились два этапа внутрипартийных праймериз и были подведены их итоги.
В своем заявлении он выразил благодарность однопартийцам за оказанное доверие и подчеркнул, что для него большая честь вновь возглавить избирательный список партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ален Симонян объявил о назначении очередных парламентских выборов в Армении на 7 июня 2026 года.
Премьер-министр Никол Пашинян на съезде правящей партии заявил о планах после победы на этих выборах инициировать принятие новой конституции и провозглашение Четвертой республики.
Ранее представитель партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян заявил о твердом намерении Пашиняна оставаться премьером до парламентских выборов.