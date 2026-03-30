Ученые зафиксировали первую за два месяца вспышку класса X на Солнце

Ученые ИКИ РАН зафиксировали первую за два месяца вспышку класса X на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, утром в понедельник, 6.19 по московскому времени, на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса X. Подобное событие произошло впервые с 4 февраля 2026 года, что делает его редким для последних двух месяцев.

Это уже второе крупное явление на Солнце за последние двое суток: до этого, 28 марта, наблюдался выброс плазмы, прошедший мимо Земли. Оба события происходят в одной активной области звезды.

На космических снимках видно новое облако плазмы, большая часть которого уходит в сторону. Тем не менее, угол смещения облака от направления на Землю составляет около 40 градусов. Ученые отмечают: «такой угол не является полностью безопасным», и периферия облака все же может достичь нашей планеты.

Активность на Солнце совпадает по времени с подготовкой к запуску лунного корабля NASA Artemis-2, который намечен на 1.24 по московскому времени 2 апреля. Если край облака достигнет Земли, это может произойти именно в ночь на 2 апреля.

Ранее служба NOAA информировала о своей задаче предупреждать NASA о возможных солнечных радиационных бурях в дни миссии для оценки рисков для экипажа и техники. Окончательное решение о запуске принимает агентство с учетом всех обстоятельств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-восточной части Солнца стремительно формировалась крупная активная область, и ученые предупреждают о возможных вспышках высочайшего класса X, способных повлиять на запуск миссии Artemis 2.

