Бывший аналитик ЦРУ Биб признал провал экономического давления на Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России», – сказал Биб, передает РИА «Новости».

По оценке Биба, рост мировых цен на нефть укрепляет позиции Москвы. Он указал, что из-за подорожания сырья Россия получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики, что повышает ее способность экономически поддерживать конфликт на Украине.

Эксперт связал нынешнюю конъюнктуру с ситуацией в Иране и сделал вывод, что на Россию сейчас не оказывается особого экономического давления с целью остановить конфликт, и с высокой вероятностью такого давления не будет еще некоторое время.

Ранее глава МИД Сергей Лавров называл санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата их зарубежных активов.

Издание Wall Street Journal указывало на рост цен на нефть из-за войны в Персидском заливе и связанное с этим увеличение прибыли российских энергетических компаний.