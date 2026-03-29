Пожар в подмосковном Жуковском был полностью потушен

Tекст: Ольга Иванова

Пожар в Жуковском, который произошел в Московской области, полностью ликвидирован, передает РИА «Новости». В МЧС России сообщили: «Пожар в Подмосковье полностью потушен. Пострадавших нет. Причину установят дознаватели МЧС России».

Согласно данным ГУ МЧС России по Московской области, огонь удалось полностью локализовать и потушить в 19.19 по московскому времени. Пресс-служба ведомства уточнила, что на месте происшествия были спасены четыре человека.

В МЧС подчеркивают, что никто из находившихся в здании не пострадал. Специалисты уже приступили к выяснению причин возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в многоквартирном доме в Жуковском после крупного пожара спасатели спасли четыре человека. Для 157 эвакуированных организовали временный пункт размещения на базе школы.

Пожарным удалось локализовать возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома на площади 2250 квадратных метров.