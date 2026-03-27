Ветеранам СВО вручили дипломы МГИМО по переподготовке

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломы выпускникам программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» вручили министр иностранных дел России Сергей Лавров и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а также представители региональных властей.

Обучение проходило в Одинцовском филиале МГИМО, где ветераны из 16 регионов, среди которых Москва, Петербург, Калужская, Липецкая, Тверская и другие области, в течение десяти недель изучали основы эффективного управления городскими территориями. Среди слушателей были как кадровые военные, так и представители гражданских профессий: инженеры, экономисты, медики и педагоги.

Цивилева отметила, что программа востребована и среди выпускников, и среди работодателей. Она подчеркнула: «Программа действительно востребована среди наших ребят, работодателей и профильных ведомств. Обучение завершили уже более 60 человек. Ветераны СВО разрабатывают инициативы, которые напрямую ориентированы на регионы, малые города, охватывают широкий спектр вопросов, важных для всего общества. Вместе с командами губернаторов и отраслевыми министерствами будем помогать защитникам в реализации проектов и трудоустройстве. Уверена, что сегодняшние выпускники пополнят ряды управленцев, а их уникальный опыт и преданность Родине найдут достойное применение в мирной жизни».

Программа включала семь модулей, охватывающих государственное и муниципальное управление, цифровизацию, применение искусственного интеллекта, инвестиции и экологию. Особое внимание уделялось развитию практических навыков, презентации проектов и управлению конфликтами. Обучение проводили более 20 преподавателей, среди которых были доктора наук и эксперты отрасли.

Ветеран СВО Андрей Мазуренко из Тверской области представил проект по внедрению автоматизированных систем точного земледелия и отметил: «Этот курс стал для нас трамплином, отличным шансом на будущее. Не скажу, что было легко, но точно было интересно. Мне удалось успешно защитить рабочий проект, посвященный использованию БПЛА в сельском хозяйстве. Думаю, это довольно перспективное направление, буду продолжать его развивать».

Практические занятия и самостоятельная работа проходили на ключевых инфраструктурных объектах Москвы и Московской области. Это крупнейшая очная образовательная программа для ветеранов СВО, организованная ГлавУпДК при МИД России и МГИМО. Очередной набор на программу намечен на июнь 2026 года.