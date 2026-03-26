В Российском еврейском конгрессе назвали дату начала Песаха

Песах в 2024 году начнется первого апреля с заходом солнца, передает РИА «Новости». В Российском еврейском конгрессе уточнили, что по иудейскому летоисчислению сейчас 5786 год.

В Земле Обетованной праздник будет длиться семь дней, а за ее пределами, в том числе и в России, его будут отмечать восемь дней – до девятого апреля, включая этот день, до захода солнца.

Песах является одним из главных праздников в иудаизме и посвящен памяти об исходе еврейского народа из Египта, о чем говорится в Ветхом завете. По еврейскому календарю праздник начинается с перехода с 14 на 15 число месяца нисан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах и отметил их вклад в общественную жизнь страны.

Главный раввин России Берл Лазар на торжественном вечере Российского еврейского конгресса в дни праздника Песах подчеркнул важность помощи нуждающимся и открытости по отношению к каждому человеку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителями российской еврейской общины по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.