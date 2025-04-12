Путин поздравил российских евреев с Песахом

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля глава государства выразил признание за их активное участие в общественной жизни страны, отметив их вклад в реализацию патриотических, благотворительных, образовательных и просветительских инициатив,

«Самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив», – отметил глава государства.

В своем поздравлении Путин подчеркнул значение еврейских общин в воспитании молодежи и сохранении религиозных и национальных обычаев и традиций. Он подчеркнул, что еврейские общины играют важную роль в развитии общества и поддержании культурного наследия.

Песах – один из важнейших праздников в иудейском календаре, который посвящен исходу еврейского народа из Египта. В этом году празднование начинается 12 апреля с заходом солнца.

Ранее главный раввин России Берл Лазар в дни праздника Песах подчеркнул важность помощи нуждающимся.