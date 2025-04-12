В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Путин поздравил российских евреев с Песахом
Президент России Владимир Путин выразил признание за активное участие российских евреев в общественной жизни страны, а также поздравил их с праздником Песах, подчеркнув важность их вклада в воспитание молодежи.
На сайте Кремля глава государства выразил признание за их активное участие в общественной жизни страны, отметив их вклад в реализацию патриотических, благотворительных, образовательных и просветительских инициатив,
«Самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив», – отметил глава государства.
В своем поздравлении Путин подчеркнул значение еврейских общин в воспитании молодежи и сохранении религиозных и национальных обычаев и традиций. Он подчеркнул, что еврейские общины играют важную роль в развитии общества и поддержании культурного наследия.
Песах – один из важнейших праздников в иудейском календаре, который посвящен исходу еврейского народа из Египта. В этом году празднование начинается 12 апреля с заходом солнца.
Ранее главный раввин России Берл Лазар в дни праздника Песах подчеркнул важность помощи нуждающимся.