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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    1 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 10:13 • Новости дня

    Путин поздравил российских евреев с Песахом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил признание за активное участие российских евреев в общественной жизни страны, а также поздравил их с праздником Песах, подчеркнув важность их вклада в воспитание молодежи.

    На сайте Кремля глава государства выразил признание за их активное участие в общественной жизни страны, отметив их вклад в реализацию патриотических, благотворительных, образовательных и просветительских инициатив,

    «Самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив», – отметил глава государства.

    В своем поздравлении Путин подчеркнул значение еврейских общин в воспитании молодежи и сохранении религиозных и национальных обычаев и традиций. Он подчеркнул, что еврейские общины играют важную роль в развитии общества и поддержании культурного наследия.

    Песах – один из важнейших праздников в иудейском календаре, который посвящен исходу еврейского народа из Египта. В этом году празднование начинается 12 апреля с заходом солнца.

    Ранее главный раввин России Берл Лазар в дни праздника Песах подчеркнул важность помощи нуждающимся.

    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге завершилась спустя 4,5 часа

    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Санкт-Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в здании Президентской библиотеки.

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге и продлилась 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Встреча проходила в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

    Коментарии (4)
    11 апреля 2025, 18:42 • Новости дня
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Это заявление было озвучено в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ведущему Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что визит Уиткоффа является его третьей поездкой в Россию. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Петербурге, куда Уиткофф прибыл в пятницу.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

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    11 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

    Ранее Уиткофф посетил Петербургскую синагогу.

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    11 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования нового облика Военно-морского флота в условиях мировых угроз и цифровой революции.

    На совещании по развитию ВМФ он акцентировал внимание на динамике мировой обстановки и новых угрозах, в том числе на морских направлениях, передает ТАСС. Путин отметил, что бурная технологическая и цифровая революция, роботизация и внедрение беспилотных систем требуют пересмотра подходов к развитию флота.

    В своей речи президент подчеркнул, что полученный в ходе специальной военной операции опыт должен учитываться в программах подготовки российских военных моряков. Он указал на важность современной стратегии и тактики ведения боевых действий, которые должны быть основой обучения моряков.

    Путин заявил: «Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика ВМФ».

    Также президент подчеркнул: «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции».

    Ранее Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России.

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    11 апреля 2025, 21:01 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более трех часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, она длится более трех часов.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во время встречи Путина и Уиткоффа сопровождали его помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине.

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    11 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Россия минимизирует последствия от пошлин Трампа

    Песков заявил о работе над минимизацией последствий от пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия активно работает над минимизацией последствий от введенных США пошлин, которые уже вызвали неразбериху на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив важность отслеживания ситуации с точки зрения интересов страны.

    «Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что России важно следить за тем, насколько принимаемые президентом США Дональдом Трампом меры и «чехарда в мировой экономике» могут повлиять на российскую экономику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о значимости подводных и надводных беспилотников для ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) заявил о важности разработки и выпуска отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования.

    Он подчеркнул, что это способствует качественному развитию флота как сегодня, так и в будущем, передает ТАСС. «Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота, и сегодня, и в будущем, – разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров», – сказал Путин.

    Также президент указал на необходимость интеграции всех разведывательных систем ВМФ России в единый контур. По его словам, системы, действующие в воздухе, под водой и на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Глава государства сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на развитие ВМФ и объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей.

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    11 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с Уиткоффом продолжается

    Песков сообщил о продолжающейся встрече Путина с Уиткоффом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом на данный момент продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры длятся уже более двух часов, передает ТАСС. Песков уточнил, что встреча началась в деловом формате, как и положено рабочей встрече.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи с Уиткоффом «теоретически возможен».

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ.

    В качестве примера Путин привел недавние успехи в развитии флота: в конце марта в Мурманской области был спущен на воду новый атомный подводный крейсер «Пермь», передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что ВМФ играет важнейшую роль в защите национальных интересов России.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу планирует провести совещание по развитию Военно-морского флота (ВМФ) России.

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    12 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

    «Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Президент отметил эпохальное значение первого полета в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, назвав его великим триумфом России. Он подчеркнул, что это событие останется ярким вехой в истории XX века.

    «Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», – отметил глава государства.

    Путин также выразил гордость за ученых, конструкторов и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы. Он отметил их вклад, как патриотов, в развитие отрасли.

    «Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы», – подчеркнул он.

    Путин выразил уверенность, что ракетно-космическая отрасль станет драйвером роста российской экономики за счет совершенствования производства и разработки инновационных технологий.

    «Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», – заключил президент.

    Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

    Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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