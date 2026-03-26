Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Аэропорт Домодедово стал принимать и выпускать рейсы по согласованию
Московский аэропорт Домодедово перешел на ограниченный режим работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.
В Росавиации напомнили о возможности корректировки расписания рейсов и призвали проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.