Хинштейн рассказал о героизме погибшего при атаке ВСУ на Курскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мужчина, погибший 24 марта при атаке дрона ВСУ на предприятие в Хомутовском районе Курской области, пытался спасти коллег, услышав звук беспилотника. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Max, что Валерий, которому было 55 лет, успел крикнуть окружающим: «Разбегайтесь!» и попытался предупредить всех об опасности.

По словам губернатора, другая пострадавшая женщина после первого удара быстро организовала людей так, чтобы спрятать раненых и предотвратить новые жертвы при повторной атаке. Благодаря ее действиям, удалось избежать более тяжелых последствий.

Двое мужчин получили ранения лица, травмы голени и ног, а также акустическую травму. Один из пострадавших рассказал, что переживал за медиков, которые прибыли на место: «скорая» приехала, а обстрел продолжался. Хинштейн подчеркнул, что эти люди вели себя как настоящие герои.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб один человек и шесть получили ранения.

Позже украинские войска нанесли повторный удар по предприятию в этом районе, и общее число раненых достигло 13 человек. В среду количество пострадавших выросло до 14 человек.



