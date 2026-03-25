Хинштейн: Погибший при атаке дрона ВСУ мужчина пытался всех спасти

Погибший 24 марта в Хомутовском районе Курской области мужчина, услышав приближающийся дрон, громко предупредил коллег и попытался вывести их из опасной зоны, рассказали местные власти.
Мужчина, погибший 24 марта при атаке дрона ВСУ на предприятие в Хомутовском районе Курской области, пытался спасти коллег, услышав звук беспилотника. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Max, что Валерий, которому было 55 лет, успел крикнуть окружающим: «Разбегайтесь!» и попытался предупредить всех об опасности.
По словам губернатора, другая пострадавшая женщина после первого удара быстро организовала людей так, чтобы спрятать раненых и предотвратить новые жертвы при повторной атаке. Благодаря ее действиям, удалось избежать более тяжелых последствий.
Двое мужчин получили ранения лица, травмы голени и ног, а также акустическую травму. Один из пострадавших рассказал, что переживал за медиков, которые прибыли на место: «скорая» приехала, а обстрел продолжался. Хинштейн подчеркнул, что эти люди вели себя как настоящие герои.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб один человек и шесть получили ранения.
Позже украинские войска нанесли повторный удар по предприятию в этом районе, и общее число раненых достигло 13 человек. В среду количество пострадавших выросло до 14 человек.