Минфин прояснил ситуацию с ценой отсечения нефти на 2026 год
Российское руководство не планирует пересматривать установленный ранее механизм снижения базовой стоимости сырья в рамках бюджетного правила, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.
«Это сейчас на текущий год не обсуждается. У Минфина таких предложений нет», – сказал Колычев, передает ТАСС.
Ранее было принято решение о планомерном уменьшении цены отсечения в бюджетном правиле. Показатель будет снижаться на один доллар ежегодно. Ожидается, что к 2030 году планка опустится с 60 до 55 долларов за баррель.
Ранее эксперты предупреждали о возможном пересмотре структуры бюджета в случае снижения цены отсечения нефти. Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал сокращение доли нефтегазовых доходов казны до уровня менее 20% в 2026 году.