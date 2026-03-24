Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.
Лавров заявил о сохранении приоритетов внешней политики России
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что главной задачей внешней политики России в условиях нестабильности остается защита национальных интересов и безопасности страны.
Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова, подчеркнул, что приоритеты внешней политики страны остаются неизменными, передает ТАСС.
Лавров заявил: «В столь турбулентной ситуации приоритеты нашей внешней политики неизменны. И я не думаю, что они могут быть подвержены каким-либо конъюнктурным воздействиям. Они нацелены на обеспечение национальной безопасности, создание благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны и для улучшения качества жизни нашей граждан».
Ранее Лавров заявил, что США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах.