Жительница Норильска выиграла миллионы, купив билет на сдачу

Жительница Норильска выиграла 36,9 млн рублей, купив билет на сдачу мужа
Жительница Норильска купила лотерейный билет на оставшиеся после покупки авиабилетов деньги мужа и получила суперприз почти 37 млн рублей.
Пресс-служба «Столото» сообщила, что жительница Норильска Светлана Малькова выиграла в тираже «Рапидо Про» 36 948 088 рублей, передает РИА «Новости». Именно в этой лотерее ей неоднократно удавалось выигрывать крупные суммы – ранее она уже получала 10, 45 и 150 тыс. рублей.
Светлана рассказала, что в момент покупки билета находилась на работе. Муж перевел ей деньги на авиабилеты, и после оплаты осталась небольшая сумма, на которую она решила испытать удачу. «В билете я 13 раз нажала кнопку «Случайные числа» – это дата нашей свадьбы и наше любимое с мужем число. Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло смс-уведомление, что я выиграла... Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка «Билет выиграл» и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин», – рассказала Малькова.
Скриншот с выигрышем она отправила мужу со словами, что они теперь миллионеры. Светлана призналась, что еще два дня находилась в состоянии эйфории.\Победительница работает сметчиком в теплоэнергетической организации, у нее взрослая дочь и две внучки. В свободное время семья любит путешествовать, а выигрыш планирует потратить на покупку жилья в теплом регионе.
В пресс-службе напомнили, что все лотереи в России государственные, организуются Минфином и Минспортом и проходят под контролем Федеральной налоговой службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Москвы Нелли на прошлой неделе выиграла более 2,8 млн рублей в лотерею «Великолепная 8», объяснив удачу лавровым листом в кошельке.
