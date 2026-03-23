«Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ

Tекст: Валерия Городецкая

«В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.