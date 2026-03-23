СПЧ призвал мировое сообщество повлиять на Киев из-за нарушений прав человека

Tекст: Елизавета Шишкова

Фадеев заявил, что СПЧ разослал международным организациям очередную подборку материалов с фактами преступлений украинских властей. В эти материалы вошли доказательства преступлений ВСУ и национальных батальонов против мирного населения и военных, собранные с октября по декабрь 2025 года в ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской областях, передает РИА «Новости».

В сообщении в Telegram-канале СПЧ Фадеев заявил: «Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей любых форм поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне с целью прекращения вопиющих нарушений прав человека».

Отмечается, что в новой подборке содержатся материалы о четырех случаях казни российских военнопленных в ноябре и декабре 2025 года, которые были зафиксированы также Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Особое внимание уделено делу российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше за раскопки в Крыму. В декабре 2025 года СПЧ направил обращение в ЮНЕСКО в его защиту, а в марте суд в Варшаве удовлетворил запрос Киева об экстрадиции Бутягина. По данным Совета, адвокаты будут обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Сообщается, что с весны 2022 года СПЧ регулярно направляет подобные материалы в международные организации, дипломатам, политикам, журналистам и правозащитникам. Всего было разослано более 1800 обращений.

