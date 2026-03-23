Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минпромторг предложил оставить за продавцами исключительное право определять стоимость продукции, передает РБК.

Согласно проекту новой национальной модели торговли, маркетплейсам планируется поэтапно ограничить возможность самостоятельного формирования цен на товары.

На первом этапе платформа должна будет получить разрешение от продавца на введение скидок, оплачиваемых за счет самой площадки. Продавцы смогут полностью запретить акции для всех своих товаров или только для отдельных позиций, при этом их отношения с маркетплейсом не должны ухудшаться.

На втором этапе маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в ценообразовании. В концепции говорится, что управление ценой должно быть исключительно в руках продавца, а не площадки. Минпромторг указывает, что низкие цены на маркетплейсах приводят к оттоку покупателей из традиционных каналов продаж, что формирует недобросовестную конкуренцию.

Это не единственная инициатива Минпромторга, направленная на выравнивание условий между классическими торговыми сетями и маркетплейсами, отмечает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о необходимости сохранить механизм скидок на товары за счет маркетплейсов только при согласии продавца.

Банк России предложил открытую модель участия банков в скидочных программах маркетплейсов для выравнивания конкуренции между платформами, ритейлом и финансовым сектором. Ранее

Центробанк России выступил с инициативой запретить маркетплейсам менять стоимость товаров в зависимости от метода оплаты и продавать банковские продукты своих дочерних структур.