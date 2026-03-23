Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.23 комментария
Россия вошла в топ-3 покупателей газировки из Южной Кореи
Россия в феврале увеличила импорт сладких газированных напитков из Южной Кореи и стала их третьим крупнейшим покупателем, следует из данных южнокорейской статслужбы.
Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей сладкой газировки из Южной Кореи, передает РИА «Новости». По данным южнокорейской статистики, в феврале российские компании нарастили импорт этих напитков на 16,6% по сравнению с прошлым годом – до 1,3 млн долларов.
Экспорт в Россию стал рекордным за последние шесть месяцев. Доля России в общем объеме экспорта составила 10,2%. Месяцем ранее страна занимала только восьмое место среди импортеров.
В пятерке крупнейших покупателей также оказались Камбоджа с долей 36%, Афганистан – 11,4%, США – 5,7% и Китай, на который пришлось 3,9% поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта съедобных морских водорослей из Южной Кореи в Россию в феврале достиг исторического максимума. Ранее объем ввоза машин на российский рынок из этой страны превысил 618 млн долларов за восемь месяцев. По итогам 2024 года Россия увеличила закупки южнокорейской лапши и дамплингов почти вдвое.