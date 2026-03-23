Россия вошла в топ-3 покупателей газировки из Южной Кореи

Дмитрий Зубарев

Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей сладкой газировки из Южной Кореи, передает РИА «Новости». По данным южнокорейской статистики, в феврале российские компании нарастили импорт этих напитков на 16,6% по сравнению с прошлым годом – до 1,3 млн долларов.

Экспорт в Россию стал рекордным за последние шесть месяцев. Доля России в общем объеме экспорта составила 10,2%. Месяцем ранее страна занимала только восьмое место среди импортеров.

В пятерке крупнейших покупателей также оказались Камбоджа с долей 36%, Афганистан – 11,4%, США – 5,7% и Китай, на который пришлось 3,9% поставок.

