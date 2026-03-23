На Чукотке ввели особые тарифы на авиабилеты для гостей региона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Граждане с постоянной или временной регистрацией сохраняют право летать по льготному тарифу, действующему с 2019 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на правительство региона.

Для гостей региона и командированных лиц, не являющихся резидентами, устанавливается отдельная стоимость билетов.

Дополнительные доходы авиакомпании от нововведения направят на пользу местных жителей. Перевозчик сможет выполнять рейсы с меньшим числом пассажиров, так как порог минимальной загрузки снижен с 90 до 70%.

«На практике это означает, что самолет полетит, даже если часть мест свободна, – а значит, улететь домой или добраться до нужного населенного пункта станет значительно проще», – пояснили в правительстве.

В 2025 году губернатор Чукотки Владислав Кузнецов докладывал президенту Владимиру Путину о поступлении в регион новых вертолетов для повышения транспортной доступности.