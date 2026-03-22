Ночную атаку БПЛА отразили силы ПВО в четырех районах Ростовской области
В ночь на воскресенье силы ПВО отражали атаку дронов над Тарасовским, Кашарским, Милютинским и Родионово-Несветайским районами Ростовской области, сообщил в канале мессенджера Max губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском», – написал он.
Слюсарь уточнил, что данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали, однако информация будет уточняться.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» – предупредил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ростовской областью в ночь на 21 марта сбили 90 дронов ВСУ. В ночь на 19 марта обломки дрона разбили окно в многоэтажке Таганрога.