МАГАТЭ сообщило о ситуации после обстрела района ядерного центра в Димоне

Tекст: Катерина Туманова

«МАГАТЭ известно о сообщениях об инциденте в городе Димона, Израиль, связанном с попаданием ракеты, и мы не получили никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра «Негев», – сообщило ведомство в соцсети Х.

В агентстве уточнили, что информация из региональных государств указывает на отсутствие аномального уровня радиации. Однако за ситуацией пристально следит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который призвал «соблюдать максимальную военную сдержанность, особенно вблизи ядерных объектов».

Напомним, вечером субботы стало известно, что в районе Димоны на юге Израиля неподалеку от ядерного исследовательского центра после ракетного обстрела пострадали около 20 человек, в том числе десятилетний ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в районе ядерного центра Димоны после ракетного обстрела со стороны Ирана. В начале марта Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне. Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам».



