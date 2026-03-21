Шайба Ничушкина вывела «Колорадо» в плей-офф НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Авторами голов стали Мартин Нечас, Брок Нельсон, Назем Кадри и Валерий Ничушкин, который отличился на 49-й минуте.

Ничушкин был признан третьей звездой матча. На его счету в сезоне сейчас 40 очков: 15 голов и 25 передач в 59 играх. Единственную шайбу в составе «Чикаго» забросил Уайатт Кайзер на 27-й минуте.

После этой победы «Колорадо» первым в сезоне обеспечил себе место в плей-офф, набрав 100 очков и возглавив Центральный дивизион. «Чикаго» с 64 очками занимает последнее, восьмое место в таблице дивизиона.

В других матчах дня «Калгари Флэймз» победил «Флориду Пантерз» со счетом 4:1, а результативная передача Павла Минтюкова помогла «Анахайм Дакс» выиграть у «Юты Маммот» на выезде, также со счетом 4:1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте Валерий Ничушкин спас команду от поражения в матче с «Далласом» и реализовал победный буллит. Неделей ранее дубль Павла Дорофеева принес «Вегасу» сухую победу над «Чикаго». В начале сезона российский форвард «Колорадо» забросил две шайбы в ворота «Коламбуса».