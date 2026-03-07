Бобровский стал второй звездой победного матча «Флориды» с «Детройтом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча в Детройте завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Ключевым героем матча стал Мэттью Ткачук, оформивший хет-трик, забив шайбы на 12-й, 41-й и 59-й минутах.

Единственный гол «Детройта» на счету Алекса Дебринкэта, отличившегося на 31-й минуте. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29 и был признан второй звездой матча. Ранее появлялись сообщения, что «Эдмонтон Ойлерз» проявлял интерес к Бобровскому, однако в итоге он остался во «Флориде».

После этой встречи «Детройт» с 77 очками занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе, а «Флорида», прервавшая серию из четырех поражений, поднялась на седьмое место с 65 очками. В ближайших матчах «Ред Уингз» встретятся с «Нью-Джерси Девилз», а затем вновь сыграют с «Флоридой» уже на площадке «пантер».

В других матчах дня «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» по буллитам со счетом 5:4, причем Валерий Ничушкин спас команду за 15 секунд до конца третьего периода и реализовал победный буллит. «Чикаго Блэкхокс» дома уступил «Ванкувер Кэнакс» – 3:6. Голом и результативной передачей в составе гостей отметился Илья Михеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бобровский установил рекорд НХЛ, выиграв 400 матчей быстрее всех вратарей. Он также обошел Гашека по числу побед среди европейских вратарей в НХЛ. Бобровский вместе с Куликовым и Тарасенко выиграли Кубок Стэнли в составе «Флориды».