БДТ объявил о возвращении Фрейндлих на сцену после перерыва

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в пресс-службе театра, 8 апреля Фрейндлих примет участие в музыкально-литературной программе БДТ и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, передает ТАСС.

На Основной сцене театра состоится концерт «Она и музыка, и слово…». «В этом вечере музыка и поэзия соединятся в единую сценическую партитуру. Стихи зазвучат как продолжение музыкальной фразы, а музыка станет пространством, в котором слово раскрывает новые оттенки смысла и чувства», – рассказали в театре.

В программе вечера заявлены произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Франц Шуберт, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Астор Пьяццолла, а также поэтов Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Николай Гумилев и Марина Цветаева.

Напомним, в сентябре 2025 года БДТ сообщил о завершении показа спектакля «Лето одного года» с участием Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, который шел на сцене 15 лет.