Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили

Показы спектакля «Лето одного года» завершились в БДТ в Санкт-Петербурге по решению Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих, которые теперь заняты новыми проектами.
Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова по решению самих исполнителей главных ролей – Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, передает РИА «Новости».
В официальном заявлении театра подчеркивается: «Решение завершить показ спектакля »Лето одного года« было принято артистами – Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих. Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь и настало время с ним попрощаться».
В театре также сообщили, что оба актера чувствуют себя хорошо и уже работают над новыми проектами, подробности которых пока не раскрываются. Представители БДТ выразили уверенность, что зрителей ждут еще не раз встречи с этими артистами на сцене.
«Лето одного года» впервые вышел на сцену БДТ в декабре 2010 года. За 15 лет спектакль показали 221 раз, он пользовался неизменной популярностью у зрителей, которые приходили увидеть на одной сцене сразу двух любимых артистов театра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад после спектакля «Лето одного года» в БДТ им. Г.А. Товстоногова зрители поздравили Олега Басилашвили с его 90-летним юбилеем.
В июле 2025 года в Большом драматическом театре Петербурга актриса Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в искусство.