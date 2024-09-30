Басилашвили чествовали в честь 90-леттия овациями на спектакле в БДТ

Олега Басилашвили поздравили с 90-летием овациями после спектакля в БДТ

Tекст: Денис Тельманов

После спектакля «Лето одного года» в БДТ имени Г. А. Товстоногова зрители поздравили Олега Басилашвили с его девяностолетним юбилеем, передает ТАСС.

Народного артиста СССР приветствовали овациями и возгласами «Браво!» и «С днем рождения!». В поздравлениях приняли участие как зрители, так и коллеги по театру. В частности, заслуженный артист России Василий Реутов пожелал Басилашвили здоровья и дальнейших творческих успехов.



На спектакль собрался полный зал, многие зрители приехали из других городов. Среди зрителей была и Наталья, которая пришла с целью вновь увидеть на сцене своих любимых исполнителей – Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.

По словам Натальи, каждый раз в спектакле открывается что-то новое, что делает его просмотр особенным. Семейная пара из Петербурга отметила, что считают Басилашвили и Фрейндлих настоящими легендами.

Спектакль «Лето одного года» основан на пьесе Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». Постановка Андрея Прикотенко погружает зрителей в искреннюю историю о семье, разладе и примирении, наполненную виртуозной актерской игрой.

Премьера спектакля, где Басилашвили и Фрейндлих играют главные роли, состоялась в декабре 2010 года. Это произведение продолжает вызывать интерес и привлекать полные залы поклонников.

Ранее Олега Басилашвили с 90-летием поздравил президент России Владимир Путин.

Басилашвили родился 26 сентября 1943 года. В 1956-м окончил Школу-студию им. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ). С 1959 года является актером Большого драматического театра им. Товстоногова