Паралимпийцы России привезли в Италию десятки триколоров
На Паралимпийские игры в итальянском Тезеро россияне привезли несколько десятков триколоров, чтобы флаги появились и в Олимпийских деревнях, и на трибунах.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что атлеты взяли с собой множество государственных символов, передает ТАСС.
«Российская команда привезла с собой несколько десятков триколоров, чтобы хватило и для Олимпийских деревень, и для болельщиков на трибунах», – заявил глава организации.
Ранее стало известно, что представители России впервые за 12 лет выступят на Паралимпиаде под национальным флагом. До этого действовали международные ограничения, запрещавшие демонстрацию государственной атрибутики на подобных турнирах.
В текущих состязаниях, которые проходят в итальянском Тезеро, принимают участие шесть российских спортсменов. Игры завершатся 15 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать с национальной символикой.
Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев стали знаменосцами сборной на церемонии открытия Паралимпиады.
Иностранные атлеты просили подарить им яркую форму российских спортсменов.