Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек для авиации

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что эти инновационные источники энергии предназначены для использования в новых поколениях самолетов, спутников и ракет, а также в автономных и беспилотных системах, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что разработку провела научная группа Александра Аникина и Павла Мосеева, которые создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. «Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах. При этом не требуют обслуживания и подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет», – заявил президент.

Он также подчеркнул, что достижения лауреатов президентских премий для молодых ученых станут важным ориентиром для будущих поколений исследователей. Путин выразил уверенность, что такие прорывы будут способствовать развитию российских научных школ и технологической независимости страны.

Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России.