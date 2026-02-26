Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
В Москве простились с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским
Церемония прощания с инспектором ДПС Денисом Братущенко, ставшим жертвой атаки у Савеловского вокзала, собрала несколько тысяч человек, включая руководство столичного ГУ МВД.
Траурные мероприятия в память о Братущенко завершились в столице, передает РИА «Новости».
Проводить правоохранителя в последний путь пришли родные, друзья и сослуживцы. Гроб с телом сопровождали оружейным салютом и почетным караулом.
Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов выступил с речью перед собравшимися. «Он исполнил свой служебный долг. Он навсегда останется в рядах московской полиции. Помнить о нем – это наша святая обязанность», – подчеркнул генерал-лейтенант.
Отдать дань уважения герою пришли несколько тысяч человек. Старшему лейтенанту было 34 года, он служил в органах с 2019 года. У погибшего остались супруга и двое несовершеннолетних детей.
Напомним, неизвестный устроил самоподрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала. Силовики выяснили личность действовавшего по заданию украинских кураторов преступника. Врачи оценили состояние одного из раненых полицейских как тяжелое.